OM : La décision choc de Villas-Boas, Niang pouvait signer !

Dans : OM.

Après un énorme coup de chaud au début de l’été quand André Villas-Boas a menacé de démissionner dans la foulée du départ forcé d’Andoni Zubizarreta, tout s’est rapidement calmé à l’OM.

L’entraineur portugais a eu des garanties qui semblent pour le moment être respectées. Même la nomination du « Head of Football » en la personne de Pablo Longoria ne semble pas avoir jeté trop d’ombre sur l’organisation du secteur sportif. Les recrues sont arrivées, et pas les ventes, résultat AVB est plutôt heureux. Mais le premier dossier compliqué concerne celui de l’avant-centre qu’il reste à trouver. De son côté, Longoria travaille sur des pistes, et semble même avoir un coup de pouce du propriétaire du club, Frank McCourt, capable d’allonger la monnaie pour aider à conclure un bel achat. Mais les pistes proposées ne conviennent visiblement pas à l’entraineur portugais. La preuve avec le dossier Mbaye Niang. Villas-Boas a plusieurs fois fait savoir qu’il ne souhaitait pas spécialement un joueur de ce profil, malgré l’intérêt du Rennais de signer à l’OM.

Et pourtant, Longoria a beaucoup travaillé le club breton au corps ces dernières semaines, parvenant même à ouvrir des négociations pour un prêt payant qui pourrait satisfaire Marseille, et éviter ainsi une grosse dépense pour un buteur qui sort de deux très grosses saisons. Surtout que, Julien Stéphan en tête, Rennes ne compte plus vraiment sur lui cette saison. Une opportunité que, selon La Provence, le technicien portugais a fermement refusé, expliquant à chaque reprise que Niang ne lui convenait pas comme profil d’attaquant. Un choix fort et qui peut se comprendre pour des raisons stratégiques, mais que l’OM ne devra pas regretter s’il ne trouve personne dans les prochains jours…