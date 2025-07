Rennes fait un gros coup, Lens et le Paris FC en larmes

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Ciblé par Rennes, Lens et le Paris FC, Przemyslaw Frankowski est tout proche d’un retour en Ligue 1 et c’est le club breton qui a raflé la mise.

Six mois après son départ du RC Lens pour rejoindre Galatasaray, Przemyslaw Frankowski est déjà à un pas de faire son retour en Ligue 1. L’expérience turque n’a pas été fructueuse pour le latéral droit de 30 ans. Malgré 12 matchs disputés en championnat avec Galatasaray, la mayonnaise n’a pas pris et le club d’Istanbul est d’accord pour s’en séparer. Sous contrat jusqu’en 2028, Przemyslaw Frankowski a suscité un vif intérêt de la part de trois clubs de Ligue 1. Son ancien club du RC Lens a tenté le coup au même titre que le Stade Rennais et le Paris FC.

Habib Beye vire un joueur après six mois à Rennes https://t.co/W2F8w5YFRo — Foot01.com (@Foot01_com) July 30, 2025

Selon les informations de L’Equipe, ce dossier est sur le point de trouver son épilogue puisque le quotidien national affirme que le Stade Rennais est très proche d’un accord avec Galatasaray pour le prêt avec option d’achat de Przemyslaw Frankowski. Le montant de cette option sera comprise entre 5,5 et 6 millions d’euros, tandis que le joueur a lui donné son accord à Rennes depuis déjà plusieurs semaines.

Frankowski à Rennes, accord quasi-total

Bien décidé à se faire pardonner de ses supporters après une saison catastrophique, le club breton ne chôme pas sur le marché des transferts et souhaite s’appuyer sur des valeurs sûres de notre championnat pour remonter la pente puisque Przemyslaw Frankowski s’ajouterait à Quentin Merlin, Valentin Rongier ou encore Lilian Brassier (option d’achat levée) au rayon des recrues estivales. Le puzzle commence en tout cas à prendre forme pour Habib Beye, qui ne se plaindra pas de voir le mercato s’accélérer alors que l’entraîneur de 42 ans souhaite disposer de son effectif le plus tôt possible, lui qui affrontera l’Olympique de Marseille dès la première journée de Ligue 1 le 15 août prochain.