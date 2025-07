Rennes est fou, un club prend peur

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

Pour financer les différents recrutements réalisés cet été, le Stade Rennais s'attend à recevoir une très belle offre pour Arnaud Kalimuendo. Tellement belle qu'elle a fait peur à un cador de Serie A.

Le mercato est assez animé du côté du Stade Rennais. Plusieurs joueurs ont déjà fait leurs valises, pour un total de revenus estimé à 46 millions d'euros, tandis que trois recrues sont arrivées : Quentin Merlin, Valentin Rongier et Lilian Brassier (option d'achat levée). Les Bretons n'en ont d'ailleurs pas encore terminé avec les recrutements. Przemysław Frankowski va prochainement signer à Rennes, tandis que d'autres joueurs sont encore espérés. Pour financer tout cela, les dirigeants bretons ne seraient pas contre une vente importante d'Arnaud Kalimuendo. En cas de grosse offre, l'ancien du PSG et du RC Lens ne sera pas retenu, sauf que les exigences des Rouge et Noir font peur aux prétendants.

Kalimuendo oui, mais pas à n'importe quel prix

Recruté en provenance du Paris SG en 2022 pour 20 millions d'euros, Arnaud Kalimuendo a beaucoup progressé depuis. Suffisamment pour que le Stade Rennais demande encore plus pour sa revente. Comme l'indique Jeunes Footeux, Arnaud Pouille s'attend à recevoir une offre d'un montant de 28 millions d'euros fixes, avec des variables pouvant faire grimper la note à 35 millions. De quoi mettre un coup d'arrêt à l'Atalanta Bergame, qui apprécie pourtant l'attaquant de pointe de 23 ans. Le média francophone indique que le pensionnaire de Serie A est venu prendre la température, mais a rapidement été refroidi par la fermeté de ses homologues rennais quant au prix du joueur.

Heureusement pour le Stade Rennais, l'Atalanta n'est pas le seul club sur le dossier. D'autres cadors européens, comme Tottenham, Leipzig et Villarreal suivent toujours le feuilleton de près. Une concurrence qui incite d'ailleurs les dirigeants bretons à faire monter les enchères. S'il ne part finalement pas dans l'été, ce n'est en tout cas pas Habib Beye qui pleurera. Pour l'heure, il reste un élément fort de son onze de départ. Mais jusqu'à quand ?