Rennes envoie un défenseur en Russie

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

Le Stade Rennais est proche de trouver un accord avec un club russe pour le transfert définitif de son défenseur central Christopher Wooh, lequel ne fait pas partie des plans de Habib Beye.

Le mercato estival du Stade Rennais est en train d'avoir raison de Christopher Wooh. En défense centrale, Habib Beye peut compter sur la présence d'Anthony Rouault, indéboulonnable, et sur l'émergence du phénomène Jérémy Jacquet. Recruté l'hiver dernier, Lilian Brassier postule aussi pour une place à ce poste, tandis qu'Abdelhamid Aït Boudlal est revenu d'un prêt intéressant et Alidu Seidu d'une longue blessure. Le secteur défensif est donc clairement bouché, et vu ses récentes prestations depuis la reprise de la Ligue 1, l'international camerounais n'est clairement plus en odeur de sainteté. Malgré la fermeture récente du mercato estival en France, Christopher Wooh est proche de se trouver un nouveau club.

Christopher Wooh, à un pas de Moscou

« Ce n’est pas possible », ça chauffe à Rennes https://t.co/iQDx1rXFWC — Foot01.com (@Foot01_com) September 2, 2025

C'est en tout cas qu'affirme Le Parisien ce mercredi. Le quotidien francilien explique que le Stade Rennais négocie activement avec le Spartak Moscou pour un transfert sec de Christopher Wooh. Le marché russe est toujours ouvert et le défenseur central de 23 ans aurait donc tout à fait le droit de s'engager avec l'actuel sixième de Premier-Liga, sous réserve, évidemment, que toutes les parties trouvent un terrain d'entente.

Nos confrères indiquent les deux clubs sont très proches d'un accord, et que le dernier mot reste pour le principal intéressé. A un an de la fin de son contrat, l'ancien défenseur du RC Lens sait qu'il n'aura pas beaucoup de temps de jeu cette saison, voire pas du tout. L'opportunité d'aller poursuivre sa carrière ailleurs est donc belle. Pour le moment, Christopher Wooh est en pleine réflexion et doit donner sa réponse rapidement, alors que le mercato en Russie ferme le vendredi 12 septembre.