Rennes ‍: Deux énormes ventes, 40 millions dans la poche

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Une deuxième saison décevante, et le Stade Rennais va encore bouleverser son effectif. Deux départs majeurs sont attendus, pour mieux recruter ensuite.

Habitué à vendre ses meilleurs éléments mais aussi à dépenser gros pour compenser, le Stade Rennais est bien parti pour perdre deux de ses meilleurs joueurs de la saison. Ce week-end, Ouest-France annonce des négociations bien avancées entre le VfB Stuttgart et le club breton pour la signature de l’arrière droit Lorenz Assignon. Le Franco-Congolais, présent à Rennes depuis 10 ans, a donné son accord pour rejoindre le club allemand. Le transfert pourrait être scellé dès la semaine prochaine, pour un montant proche des 15 millions d’euros bonus compris. Une belle vente même s’il faudra compenser le départ d’un joueur important.

Loïc Désiré attendu au tournant à Rennes

🇫🇷 Lorenz Assignon proche de rejoindre le VfB Stuttgart! Alors que le #SRFC & le club allemand ont déjà trouvé un accord entre clubs comme le rapporte @Santi_J_FM, le latéral droit français a d’or et déjà envoyé son feu vert au #VfB pour finaliser l’opération dès la semaine… pic.twitter.com/hNJ3ircMbT — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 24, 2025

Ce sera encore plus le cas avec un deuxième transfert qui voit le jour puisque le meilleur buteur de Rennes Arnaud Kalimuendo est très courtisé après sa belle saison. Si Leverkusen lui tourne autour, les enchères ont subitement grimpé avec l’arrivée de Newcastle selon L’Equipe. L’enveloppe de 25 millions d’euros pourrait même être atteinte. Deux grosses ventes en perspective donc, pour un montant total de près de 40 millions d’euros. Mais aussi deux départs de joueurs forts à compenser. Un nouveau mercato où l’erreur ne sera pas permise après de nombreux échecs l’été dernier. Depuis, le directeur sportif a changé et Loïc Désiré aura donc les mains libres et les poches pleines pour bouleverser le visage de la formation d’Habib Beye.