Rennes corrige un bug, ça lui rapporte 5ME

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

A peine six mois après son arrivée au Stade Rennais, Kazeem Olaigbe est déjà sur le point de quitter l'écurie bretonne. Poussé dehors par Habib Beye, l'international Espoirs belge va signer en Turquie.

Lors du mercato hivernal 2025, le Stade Rennais tentait de rattraper ses grosses erreurs des mois précédents en recrutant du sang-neuf. L'objectif était clair : redresser la barre pour éviter définitivement la relégation. C'est dans ce contexte que Kazeem Olaigbe débarquait en provenance du Cercle Brugge dans le cadre d'un transfert d'un montant de 5,25 millions d'euros. Sauf que tout juste six mois plus tard, la mayonnaise n'a clairement pas pris. Écarté de l'entrainement par Habib Beye il y a quelques jours, l'ailier belge a eu l'occasion de discuter avec d'autres écuries. Son départ pour la Turquie n'est désormais plus qu'une question de temps.

Le Stade Rennais récupère ses 5 ME

Il n'aura pas fallu longtemps à Kazeem Olaigbe pour qu'il se trouve un nouveau club. « C’est un choix de ma part de ne pas compter sur lui. On a décidé d’avancer et d’essayer de lui trouver une situation plus favorable à son épanouissement. Donc un départ, possiblement, s’il y a une possibilité de le faire », déclarait à son égard Habib Beye le 30 juillet dernier. Et selon Le Parisien, l'international Espoirs belge a déjà trouvé une porte de sortie. En effet, le joueur de 22 ans est en contacts avancés avec Trabzonspor pour un transfert cet été. Pour faire avancer rapidement les choses, Rennes a donné l'autorisation à son joueur de faire le voyage en Turquie pour finaliser les détails de son transfert.

Avec ce transfert, les Bretons limitent la casse. L'écurie turque va en effet dépenser 5 millions d'euros pour recruter Kazeem Olaigbe, soit l'équivalent du montant dépensé par les Rennais six mois plus tôt.