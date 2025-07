Habib Beye vire un joueur après six mois à Rennes

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

Arrivé à Rennes en provenance du Cercle Brugge en février dernier pour 5 millions d'euros, Kazeem Olaigbe est déjà sur le point de quitter l'Ille-et-Vilaine. Habib Beye a confirmé qu'un point de chute était recherché pour l'ailier belge.

L'hiver dernier, le Stade Rennais avait décidé de réorganiser son effectif afin de panser les plaies d'un mercato estival complètement raté. Force est de constater que tous les choix faits n'ont pas été pertinents. Le 3 février 2025, sur le gong, les Bretons s'adjugeaient les services de Kazeem Olaigbe contre 5,25 millions d'euros, soit trois fois plus que sa valeur marchande estimée par Transfermarkt au moment de son transfert. Dix matchs de Ligue 1 et 2 passes décisives plus tard, la tendance est déjà à un départ. Habib Beye l'a confirmé après la dernière séance d'entrainement ouverte au public à laquelle l'espoir belge n'a même pas participé.

Un petit tour et puis s'en va pour Kazeem Olaigbe

Habib Beye réclame son arrivée, Rennes doit surpayer https://t.co/fUFG6IUDLU — Foot01.com (@Foot01_com) July 29, 2025

« C’est un choix de ma part de ne pas compter sur lui. On a décidé d’avancer et d’essayer de lui trouver une situation plus favorable à son épanouissement. Donc un départ, possiblement, s’il y a une possibilité de le faire. Mais aujourd’hui, il est un joueur du Stade Rennais que je respecte, et il fait partie de notre effectif », a indiqué avec clarté Habib Beye, dans des propos relayés par Ouest-France, à l'issue du dernier entrainement des Rouge et Noir. Un choix qui ne surprend pas tant que cela puisqu'en fin de saison dernière, Kazeem Olaigbe avait déjà été mis à l'écart du groupe par son entraineur. Le Belge de 22 ans aurait répondu de façon familière à son entraineur lors d'un exercice de passes. Un incident qui n'avait pas fait beaucoup de bruit malgré la divulgation de l'information par Le Parisien.