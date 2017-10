Rennes : Christian Gourcuff ne démissionnera pas, il faudra le virer

Dans : Rennes, Ligue 1.

Après une trêve internationale très agitée du côté de Rennes, le calme n'est pas revenu puisque le club breton s'est incliné samedi soir dans le derby contre Guingamp. Et les supporters rennais présents au Roudourou ont fait savoir ce qu'ils pensaient de la situation actuelle, le Stade Rennais étant 15e de Ligue 1 mais à égalité de points avec Dijon, 18e.

A l'heure où sa situation semble compliquée sur le banc de Rennes, Christian Gourcuff reste droit dans ses bottes et a tenu à faire savoir qu'il n'avait pas du tout la tête à démissionner. Le technicien breton a été clair, il ne s'arrêtera que si on lui montre la porte. « Ne parlez pas des problèmes personnels. Parlez du Stade Rennais. Je l’ai dit une fois. Je ne vais pas le redire toutes les semaines. Quand ça se terminera, ça se terminera. Ce n’est pas ça le problème. L’objet, il n’est pas là. Si je suis déterminé ? Oui, tant qu’on me dira que ce ne sera pas fini. J’essayerai de chercher des solutions et essayer d’avoir un effectif qui soit plus compétitif à tout point de vue. On accumule quand même des scénarios contraires, mais il faut faire front », a prévenu Christian Gourcuff, pas décidé à lâcher l'affaire alors que Rennes jouera un match de la peur le week-end prochain contre Lille. Malheur au vaincu.