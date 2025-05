Rennes assomme le football français, Habib Beye adore ça

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Meilleur club français depuis deux ans chez les jeunes, le Stade Rennais va ouvrir le bal de la Coupe de France ce samedi avec l'ambition de rafler un nouveau titre en Gambardella.

Ce samedi au Stade de France, c’est l’heure de la finale de la Coupe de France entre le PSG et le Stade de Reims. Les Parisiens sont ultra-favoris de cette rencontre eux qui dominent largement toutes les compétitions nationales depuis 15 ans. Mais avant cette rencontre, se disputera la finale de la Coupe Gambardella entre Rennes et Dijon, à 17h15. Les Bretons sont eux aussi largement favoris, et bien placés pour remporter leur 4e Coupe de France des jeunes de leur histoire. Avec des éléments évoluant en Ligue 1 comme Kader Meité, le Stade Rennais a de quoi conforter sa place de premier centre de formation. C’est en effet le cas depuis deux ans selon la FFF, et cela fait bien évidemment la fierté du club Rouge et Noir.

𝗝𝗢𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘 🏆



À 17h15 au Stade de France, les Rouge et Noir vont défier le @DFCO_Officiel pour tenter de remporter la 4e 𝑪𝒐𝒖𝒑𝒆 𝑮𝒂𝒎𝒃𝒂𝒓𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 de l'histoire du SRFC 🔴⚫️#GambardSRFC pic.twitter.com/bWSBxeZvka — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 24, 2025

Surtout que les jeunes ont pris le pouvoir au sein de l’équipe première, notamment avec l’arrivée d’Habib Beye qui a décidé de s’appuyer sur eux. « Les derniers mois et l'arrivée d'Habib (Beye) ont remis ce cercle vertueux de la formation au coeur du projet du club. Il n'y avait pas de manque de jeunes joueurs ou de vivier qui se tarissait. Il n'y avait aucune raison que ce qui fonctionnait s'arrête d'un coup », a résumé dans L’Equipe Denis Arnaud, le directeur du centre de formation en place depuis 2020. Une réussite continue donc, et qui permet d’emmener des joueurs au plus haut niveau, tout en réussissant de très belles ventes comme ce fut le cas l’été dernier avec Désiré Doué par exemple.