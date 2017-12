OL : Rennes craque sur un remplaçant lyonnais au mercato

Dans : Rennes, Mercato, OL.

Le Stade Rennais a défini depuis longtemps sa priorité pour le mercato hivernal. Il s’agit de dégraisser son effectif copieux, mais surtout de faire venir un numéro 9. Avec la blessure de Sarr, Khazri tient à bout de bras l’attaque des Rouges et Noirs, et cela commence à sérieusement se voir, comme lorsque le Tunisien était au repos au coup d’envoi face au PSG samedi dernier. Néanmoins, Sabri Lamouchi, récemment arrivé, a aussi changé les habitudes tactiques du club breton, et avec cela un manque a été créé au poste de milieu de terrain défensif.

C’est pourquoi Rennes cherche désormais un numéro 6 et pense à Jordan Ferri selon L’Equipe. Parmi les remplaçants lyonnais, Ferri est encore l’un de ceux que Bruno Genesio sollicite, à l’image de son entrée en jeu ce mercredi face à Toulouse, avec une passe décisive à la clé en fin de rencontre. Bien conscient qu’il aurait du mal à se faire sa place à l’OL cette saison, le natif de Cavaillon pourrait attendre de voir si son club formateur va recruter dans l’entrejeu, ce qui est à l’étude actuellement. Si cela devait être le cas, alors le feu pourrait passer au vert en ce qui concerne son départ, et Rennes deviendrait alors sa destination privilégiée pour le mois de janvier.