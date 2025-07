Recrue manquée en défense du Stade Rennais, Leo Ostigard ne sera pas resté bien longtemps en Bretagne. Prêté à Hoffenheim l’an dernier, le défenseur central norvégien a signé au Genoa sous la forme d’un prêt avec option d’achat à hauteur de 8 millions d’euros. Ostigard avait déjà joué au club de Gênes, en 2022 avant sa signature à Naples.

