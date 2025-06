Officiel ‍: Rennes dit au revoir à son guerrier Assignon

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Le Stade Rennais a officialisé la vente de Lorenz Assignon au VfB Stuttgart ce vendredi. Le club breton récupère 15 millions d’euros dans la transaction pour ce joueur formé au club, et qui occupe le poste de latéral droit. « Le latéral droit aura franchi toutes les étapes en Rouge et Noir, alliant fougue, vitesse et détermination. Le SRFC tient sincèrement à le remercier », a fait savoir le Stade Rennais.