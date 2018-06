Officiel : Jakob Johansson signe pour deux ans à Rennes !

Dans : Rennes, Mercato, Ligue 1.

Dans un communiqué, le Stade Rennais a officialisé ce lundi après-midi la signature du milieu de terrain international suédois Jakob Johansson, qui évoluait dans le championnat de Grèce. « Le Stade Rennais F.C. est heureux d’annoncer l’arrivée du milieu de terrain international suédois, Jakob Johansson (27 ans). Le capitaine de l’AEK Athènes la saison dernière s’est engagé deux ans en faveur du club Rouge et Noir. Il est désormais lié au Stade Rennais F.C. jusqu’en juin 2020. Jakob Johansson est né le 21 juin 1990 en Suède. Il a commencé sa carrière à Göteborg en tant que milieu de terrain défensif et porte à 203 reprises la tunique de Göteborg (26 buts) avant de prendre la direction de l’AEK Athènes (Grèce) en 2015. Dés sa première saison, il dispute 42 matchs et fait ses débuts en Europa League. En 2013, il fait ses premiers pas sous le maillot de la sélection suédoise. Quatre ans plus tard, il offre, en inscrivant l’unique but des barrages face à l’Italie, le billet pour la Coupe du monde à la Suède. Le natif de Trollhättan rejoindra les rangs du Stade Rennais F.C. pour la reprise de la nouvelle saison. Bienvenue Jakob ! », indique le club breton, qualifié pour la prochaine édition de l’Europa League.