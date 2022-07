Officiel : Arthur Theate signe à Rennes

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Le Stade Rennais a officialisé la signature du défenseur central qui manquait à son effectif. Il s’agit d’Arthur Teate, qui arrive à 22 ans en provenance de Bologne. Le défenseur central belge s’engage pour quatre ans, dans le cadre d’un transfert de 22 ME. « Nous sommes très contents de sa venue. C’est un joueur international A de l’une des meilleures sélections d’Europe et qui a fait une saison complète à Bologne. Il a la particularité d’être gaucher, il évolue à un poste que l’on recherchait ardemment. Il s’est aguerri en Italie où il a appris ce qu’était de savoir défendre de manière intelligente. Il saura s’adapter et se fondre dans le groupe rapidement », a livré le directeur technique Florian Maurice.