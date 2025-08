Mercato ‍: Rennes envoie balader Arsenal

Le Stade Rennais est attaqué par Arsenal dans le dossier de son prometteur défenseur central Jérémy Jacquet. Mais le club breton n’a pas l’intention de céder et veut conserver son international espoirs français.

De retour de prêt à Clermont de manière anticipée dès janvier dernier à la demande du nouvel entraîneur Habib Beye, le défenseur central Jérémy Jacquet a fait le plus grand bien au Stade Rennais. Puissant, solide dans les duels, fort de la tête et précis dans les relances, l’international espoirs français s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs à son poste lors de la seconde partie de saison en Ligue 1. Il n’en fallait pas davantage pour attirer la convoitise d’un géant de Premier League.

Understand Arsenal already made an approach for Jérémy Jacquet as new defender in case of exit for Zinchenko or Kiwior.



Rennes consider the defender NOT for sale this summer, after extending his contract in May. Arsenal remain keen on Jacquet, also eventually for 2026.