Arsenal et Rennes négocient un étonnant transfert

De retour à Rennes depuis février dernier après un prêt à Clermont, Jérémy Jacquet a fait forte impression en Ligue 1 et s’apprête à démarrer la saison comme un titulaire indiscutable aux yeux d’Habib Beye.

Malgré une saison décevante en 2024-2025, le Stade Rennais a mieux terminé sous les ordres d’Habib Beye et certains joueurs se sont révélés, un vrai motif d’espoir pour l’exercice à venir. On pense logiquement à Djaoui Cissé mais pas uniquement. En défense centrale, Jérémy Jacquet a lui aussi fait forte impression. De retour en février après un prêt à Clermont, l’international espoirs français s’est imposé comme un titulaire indiscutable en Bretagne. Des prestations de haut vol qui ne sont pas passées inaperçues chez les scouts des gros clubs européens.

🚨🔴⚪️ Understand Arsenal have made initial contact to show interest in French 19 year old centre back Jérémy Jacquet.



Arsenal like Jacquet who recently signed new deal at Rennes until June 2029.



He’s on the list as option in case of exits this month… or eventually for 2026. pic.twitter.com/zaJHaxJdsR