Mercato : Niang sur le départ, l’OM et le Qatar s'éloignent

Dans : Rennes.

A la recherche d’un avant-centre polyvalent, l’Olympique de Marseille s’est un temps intéressé à Mbaye Niang. Ce n’est plus le cas.

Dans une interview accordée à La Provence la semaine dernière, André Villas-Boas a totalement enterré le dossier de l’avant-centre du Stade Rennais. « On n'a ni les moyens, ni l'intérêt pour le faire venir. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas la qualité, mais parce qu'on n'a pas les capacités et qu'on cherche un autre profil » expliquait notamment l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Un rude coup dur pour l’avant-centre sénégalais, lequel se voyait déjà porter le maillot bleu et blanc dans l’enceinte de l’Orange Vélodrome. Néanmoins, son départ du Stade Rennais est toujours d’actualité selon L’Equipe.

Le média affirme que pour l’heure, Mbaye Niang peaufine sa forme physique avec le Stade Rennais, mais qu’un départ est toujours très probable en août ou plus probablement en septembre. Courtisé au Qatar, l’avant-centre ne devrait pas donner suite à ces sollicitations. Reste maintenant à voir quel club sera en mesure de s’offrir l’homme aux 15 buts la saison dernière au Stade Rennais. Pour trouver un possible point de chute, il faut probablement se tourner vers la Premier League puisque selon les dernières indiscrétions, le Stade Rennais réclame entre 25 et 30 ME pour le transfert de l’ancien avant-centre de Montpellier et de l’AC Milan. Une coquette somme que l’Olympique de Marseille aura bien du mal à sortir, même en cas de grosse vente de Morgan Sanson, de Boubacar Kamara ou de Duje Caleta-Car. Il y a quelques semaines, de timides intérêts de l’AS Monaco ou de l’Olympique Lyonnais avaient également été évoqués… Le feuilleton Mbaye Niang est parti pour durer.