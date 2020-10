Mercato : Mbaye Niang vendu sur le gong par Rennes ?

Dans : Rennes.

Annoncé comme proche de l’Olympique de Marseille au début du mercato, Mbaye Niang figure toujours dans l’effectif du Stade Rennais…

Julien Stéphan ne compte plus sur l’international sénégalais, auteur de 15 buts en Ligue 1 la saison dernière. Néanmoins, l’ex-attaquant de Montpellier n’a toujours pas trouvé de porte de sortie, à quatre jours de la fin du mercato. Sans aucun doute, les prochaines heures seront décisives pour le n°11 du Stade Rennais, désormais barré par la concurrence de Serhou Guirassy en Bretagne. Et tandis que des offensives de clubs qataris ou anglais étaient espérées par l’entourage du joueur, il semblerait que cela soit plutôt du côté de l’Italie que Mbaye Niang soit sollicité dans le money-time du mercato.

En effet, Sky Italia annonce que le Torino songe très fortement à rapatrier Mbaye Niang, lequel a quitté le club de Turin à l’été 2018… pour rejoindre le Stade Rennais. Pour l’heure, le Sénégalais ne fait pas encore office de priorité pour le Torino, qui négocie avec Bournemouth la venue de Joshua King. Mais en cas de refus des Cherries, alors la formation transalpine pourrait foncer sur Mbaye Niang, un attaquant prolifique qui connait déjà le club et dont le temps d’adaptation sera très faible. Reste maintenant à voir si le Torino est en mesure de proposer un transfert sec à Rennes, qui espérait près de 20 ME au début de l’été, ou si le deal a plus de chances de se conclure sous la forme d’un prêt avec option d’achat…