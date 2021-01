Mercato : Le Real Madrid de Zidane ? Camavinga reste zen

Dans : Rennes.

Même s’il ne réalise pas un exercice 2020-2021 de folie du côté du Stade Rennais, Eduardo Camavinga reste quand même dans le viseur des grands clubs d’Europe.

À 18 ans, Eduardo Camavinga a franchi un cap au cours des derniers mois. Déjà parce qu’il a découvert la Ligue des Champions avec son club formateur en première partie de saison. Mais aussi parce qu’il a pleinement intégré l’équipe de France pendant l'automne. Devenu le plus jeune buteur des Bleus depuis 1914 en octobre dernier, le milieu de terrain est une grande promesse du football mondial. Sous contrat jusqu’en 2022 à Rennes, où il a marqué un but et délivré deux passes décisives en 21 matchs cette saison, Camavinga est dans le viseur des gros bras européens. Le Real Madrid de Zinédine Zidane le suit notamment de près en vue du prochain mercato. Pas de quoi mettre la pression sur l’Angolais de naissance.

« Ça fait plaisir qu’un grand club comme le Real Madrid s’intéresse à toi, mais je garde la tête froide, je suis au Stade Rennais. Après, on va attendre la fin de saison, on va se réunir sur la table et réunir le pour et le contre. Ma carrière ? Je n'aurais jamais pensé arriver là aujourd’hui, je viens de très loin. Avec ma famille on a souffert, les voir avec le sourire aujourd’hui, ça fait plaisir. Les gens qui me connaissent bien savent pourquoi je souris. Avec les galères que j’ai vécu, le négatif ne me fait plus rien. Il faut se dire qu’il y a toujours pire, il ne faut jamais se plaindre, il faut profiter à fond parce que tout peut s’arrêter du jour au lendemain », a expliqué, dans le Canal Football Club, Camavinga, qui n’oublie pas d’où il vient, lui qui a perdu sa maison dans un incendie à l’âge de 10 ans...