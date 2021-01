Mercato : C'est ficelé, Niang va quitter Rennes

Dans : Rennes.

Tout proche de quitter Rennes l’été dernier, Mbaye Niang pourrait finalement faire ses valises au mois de janvier.

Utilisé à 12 reprises toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par son entraîneur Julien Stéphan, Mbaye Niang est proche de quitter le Stade Rennais. Et pour cause, Gianluca Di Marzio affirme en cette fin de semaine que l’international sénégalais devrait revenir en Série A, deux ans après son départ du Torino pour Rennes en échange de 15 ME.

Le spécialiste du mercato croit savoir que le Genoa est à deux pas de récupérer le buteur breton sous la forme d’un prêt de six mois avec une option d’achat non-obligatoire de 10 ME. Depuis plusieurs mois, les relations sont assez glaciales entre Mbaye Niang et Julien Stéphan, qui avait fait savoir à sa direction cet été qu’il ne retiendrait pas le natif de Meulan. Courtisé par l’OM ou encore Saint-Etienne ces derniers mois, l’avant-centre de 26 ans avait également des touches au Qatar. Il va finalement rebondir en Série A…