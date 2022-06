L'OL parle trop, Florian Maurice se fait plaisir

Dans : Rennes.

Par Sébastien Veyrier

Le Stade Rennais sera certainement l’une des grandes attractions de la Ligue 1 la saison prochaine. Pour Florian Maurice, il faut toutefois se préserver de tout excès d’optimisme. L’OL en est l’exemple parfait.

Loin du marasme de la saison dernière de l’Olympique Lyonnais, d’anciens Gones ont coulé des jours heureux du côté du Stade Rennais. Bruno Genesio, Martin Terrier et Florian Maurice ont fait le bonheur du Roazhon Park avec un jeu attrayant et une belle quatrième place qui leur assure une qualification en Europa League. Avec de telles dispositions, il serait logique de vouloir viser plus haut la saison prochaine, mais le directeur sportif tient à mettre tout le monde en garde sur une éventuelle enflammade, quitte à prendre son ancien club comme exemple négatif.

Le tacle de Maurice sur les ambitions de l’OL

La saison prochaine, le Stade Rennais fera inévitablement partie des prétendants à une qualification en Champions League après un exercice 2021/2022 retentissant. Interrogé dans l’émission En Pleine Lucarne de TV Rennes sur les ambitions du club la saison prochaine, Florian Maurice se montre de son côté très prudent : « Viser la Ligue des champions ? Je ne peux pas vous dire ça aujourd’hui. Entre annoncer un objectif Ligue des Champions et l’atteindre, ce sont deux choses différentes. On a pu s’en apercevoir. Lyon annonce viser chaque année la Ligue des Champions, ça va faire deux années de suite qu’ils ne la jouent pas. Je ne veux pas m’engager sur des choses que je ne peux pas tenir. On va essayer de construire une équipe et de faire progresser le club pour atteindre la Ligue des Champions. Mais dire qu’on va la jouer chaque année, ce serait mentir et je ne veux pas m’avancer là-dessus. »

Le Stade Rennais va donc continuer sur ce qui a fait son succès la saison dernière et pour rester dans cette continuité, le club va prolonger le contrat de Bruno Genesio de deux années supplémentaires. Le recrutement devrait en dire long sur les ambitions réelles du club la saison prochaine. Le dossier Benjamin Bourigeaud, dont le club cherche à prolonger le contrat, sera certainement un bon indicateur. L’autre chantier important sera également à surveiller du côté des gardiens de but puisqu’une pointure devrait arriver en remplacement d’Alfred Gomis. Steve Mandanda, Yann Sommer ou encore Fernando Muslera font partie d’une shortlist.