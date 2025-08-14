Kalimuendo quitte Rennes pour 30 ME

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Voilà la dernière vente qui va donner un coup de booster au mercato du Stade Rennais. Mis en vente depuis le début de l’été, Arnaud Kalilmuendo ne manquait pas d’intérêts en Premier League. Plusieurs clubs sont venus discuter avec les dirigeants bretons, de Newcastle à Brentford, sans trouver d’accord. Et dans cette dernière quinzaine de mercato, tout s’accélère. La presse anglaise ainsi que le journaliste Sacha Tavolieri affirment que Nottingham Forest a posé 30 millions d’euros sur la table, et que Rennes a dit oui au départ de l’ancien joueur du PSG. Dans la foulée de cet accord, c’est Kalimuendo qui s’est entendu sur les termes de son contrat avec le club anglais.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Nottingham Forest and Stade Rennais agreed on a €30M transfer package for Arnaud Kalimuendo!



✍🏼 Terms are already agreed.



⏳ More to follow. #mercato #NFFC pic.twitter.com/dX8V7Xh2Ku — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 14, 2025

Ce départ devrait donner le feu vert au recrutement de deux attaquants de pointe à Rennes, qui est en grande souffrance à ce poste à quelques jours de son match face à l’OM.