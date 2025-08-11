Kalimuendo prive Rennes de 25 ME

Dans : Rennes.

Par Hadrien Rivayrand

Le Stade Rennais devrait connaître encore pas mal de mouvements sur le marché des transferts. Il se dit de plus en plus qu'Arnaud Kalimuendo quittera le navire breton dans les prochaines semaines.

Le Stade Rennais espère bien réaliser une belle saison dans les prochaines semaines. L'exercice précédent a été totalement raté mais la récente arrivée d'Habib Beye a eu le mérite de démarrer une nouvelle dynamique. L'ancien entraineur du Red Star veut pouvoir compter sur des joueurs investis et motivés à l'idée de représenter le maillot du Stade Rennais. Habib Beye veut encore du renfort, d'autant que certains joueurs importants de son équipe sont annoncés partants. C'est notamment le cas d'Arnaud Kalimuendo, qui ne manque pas de prétendants pour l'accueillir.

Kalimuendo, un avenir qui se dessine en Premier League ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par K A L I (@arnaud_kalimuendo)

Selon les dernières informations de The Athletic, trois clubs de Premier League sont en effet dans le coup pour s'attacher les services de l'ancien joueur du PSG : Newcastle, Brentford et Leeds. D'ailleurs, le média précise que les Peacocks s'étaient mis d'accord avec Rennes pour un transfert estimé à 25 millions d'euros mais que l'attaquant français a finalement refusé une arrivée à Leeds. Reste à savoir si Brentford et Newcastle sauront eux trouver les bons arguments pour le convaincre de signer. En tout cas, les Bretons s'attendent à recevoir un joli chèque pour laisser partir le joueur de 23 ans. La saison passée avec le Stade Rennais, Arnaud Kalimuendo avait planté 18 buts pour 4 passes décisives données en 34 matchs joués. De quoi attirer l'oeil d'écuries anglaises donc mais également il y a quelque temps de l'AC Milan, la Juve, l'AS Roma, Stuttgart et l’Eintracht Francfort. De quoi assurer un bel avenir au plus haut niveau européen.