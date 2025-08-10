Un gros transfert à Rennes, ça s’accélèbre subitement

Dans : Rennes.

Par Nathan Hanini

En pleine fin de préparation pour le prochain exercice de Ligue 1, le Stade Rennais a encore des doutes sur certains éléments de son effectif. Selon Ouest France, Arnaud Kalimuendo va alimenter la fin du mercato en Bretagne.

Tout va s’accélérer pour Arnaud Kalimuendo. L’attaquant du Stade Rennais est resté sur le banc pour la dernière rencontre amicale du club breton face au Genoa (2-2). Alors que le Stade Rennais termine de préparer sa saison, le poste de numéro neuf est toujours une interrogation au sein de la formation d’Habib Beye. À une semaine de la réception de l’Olympique de Marseille du côté du Roazhon Park, Rennes pourrait perdre son joueur. Initialement annoncé partant cet été, l’attaquant de 23 ans est toujours là, mais Ouest France annonce qu’un club passe à l’action pour tenter de signer l’international espoirs. La formation d’Habib Beye a déjà perdu de nombreux cadres dans le vestiaire cet été à l’image d’Adrien Truffert mais encore Lorenz Assignon notamment. La formation bretonne a dû dégraisser pour limiter l’impact d’un mercato estival raté l’an passé.

Kalimuendo sur le départ

UN CLUB ACCÉLÈRE POUR ARNAUD KALIMUENDO



▶️ Un club dont l'identité n'a pas filtré a accélérer ses démarches de recrutement pour Kalimuendo



▶️ Dans le même temps, Rennes va essayer de conclure une de ses cibles offensives prioritaires



(@gui_tog) #MercatoSRFC pic.twitter.com/rfdhbqe0IJ — SRFC_Mercato (@RoazhonMercato) August 10, 2025

Le quotidien régional évoque que le cas Arnaud Kalimuendo va animer les prochains jours du mercato rennais. L’attaquant aux 18 réalisations l’an passé en Ligue 1 fait partie des cadres qui doivent quitter l’effectif lors de la période estivale. Plusieurs écuries européennes sont intéressées par l’ancien parisien, mais l'identité de celle voulant accélérer les choses n’a pas encore fuité. Pour rappel Kalimuendo est en fin de contrat en 2027 du côté de la Bretagne et il est évalué à 22 millions d’euros sur Transfermarkt. Le montant du potentiel transfert n’a pas non plus été évoqué. Ouest France ne précise pas non plus si Arnaud Kalimuendo sera présent au Roazhon Park la semaine prochaine pour la première journée de championnat face à l’Olympique de Marseille. Les premiers éléments de réponse ne devraient toutefois pas tarder, les Rouge et Noir ne pouvant pas se permettre de se passer de leur meilleur buteur sans compenser son départ.