Gros nettoyage, Rennes prépare une vingtaine de départs

Après une saison décevante et loin des objectifs fixés, le Stade Rennais s’apprête à vivre un mercato agité. De nombreux départs sont à prévoir afin de repartir sur de nouvelles bases à la reprise.

Le Stade Rennais va frapper fort. Avant l’ouverture du marché des transferts, le 12e de Ligue 1 se montre ambitieux… dans le sens des départs. Le club breton souhaite repartir sur de nouvelles bases la saison prochaine et compte enregistrer une vingtaine de sorties ! Avec un tel objectif, tous les postes sont concernés. Chez les gardiens par exemple, après la fin du contrat de Steve Mandanda en juin, la place de numéro 2 se jouera entre Gauthier Gallon et Dogan Alemdar.

Des flops poussés vers la sortie

L’un jouera les doublures de Brice Samba et l’autre devra faire ses valises. Le nombre de départs sera évidemment beaucoup plus important en défense, prévient Ouest-France. Rennes espère éjecter Christopher Wooh, Mikayil Faye, Leo Ostigard , Warmed Omari, Mohamed Jaouab ou encore Hans Hateboer. De son côté, Mahamadou Nagida devrait être prêté, tandis que Lorenz Assignon se dirige vers Stuttgart. Sans oublier Adrien Truffert qui souhaite partir. Ça fait déjà beaucoup et la liste s’allonge encore avec les milieux. De retour d’un prêt à Southampton, Albert Grønbæk ne sera toujours pas retenu. Pas plus que le flop Glenn Kamara.

Moins catégorique sur d’autres cas, le club s’interroge sur Jordan James, Azor Matusiwa et Baptiste Santamaria, alors que le Marseillais Ismaël Koné est jugé trop cher pour être conservé suite à son prêt. Enfin, dans un secteur qui va bientôt enregistrer le départ d’Arnaud Kalimuendo, les attaquants Kyogo Furuhashi, Bertug Yildirim, Carlos Andrés Gomez, Wilson Samaké, Ibrahim Salah et Alan Do Marcolino sont également indésirables. Une catégorie que Musa Al-Tamari peut rejoindre en fonction des offres reçues. Autant dire que le nouveau directeur sportif Loïc Désiré a du travail.