ECL : Énorme désillusion pour Rennes à Leicester

Dans : Rennes.

Par Alexis Rose

Huitième de finale aller de l’Europa Conférence League :

King Power Stadium.

Leicester City - Stade Rennais : 2-0.

Buts : Albrighton (30e) et Iheanacho (90e+3) pour Leicester.

À cause d'Albrighton (30e) et d'Iheanacho (93e), et malgré des opportunités de Martin (45e) ou Tait (79e), Rennes repart donc d'Angleterre avec un très mauvais résultat. Pour continuer à rêve d'Europe, l'équipe de Bruno Genesio devra donc réaliser un énorme exploit face aux Foxes au Roazhon Park la semaine prochaine.