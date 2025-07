De l’OM à Rennes, Merlin cache sa joie

Dans : Rennes.

Transféré au Stade Rennais, Quentin Merlin a offert ses premières déclarations aux médias de son nouveau club. Mais ses propos et son manque d’enthousiasme n’ont pas convaincu les supporters des Rouge et Noir.

Tous les deux arrivés en provenance de l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier et Quentin Merlin sont attendus au tournant à Rennes. Personne n’a oublié que les deux recrues avaient été formées chez le rival nantais. Il fallait donc se montrer convaincants dès leurs premières déclarations. Pendant que le milieu de terrain a tenté d’expliquer ses chambrages, le latéral gauche a vanté le club breton afin d’expliquer son choix de carrière.

Le discours de Merlin ne passe pas

« Je viens au Stade Rennais pour confirmer mes premières saisons, pour continuer à jouer au football, à prendre les responsabilités que l'on m'offre ici et qui sont bonnes pour la suite de ma carrière. C'est très important pour moi, a répondu Quentin Merlin aux médias du SRFC. Bien sûr que ça peut surprendre beaucoup de personnes mais c'était un choix pour lequel j'ai beaucoup réfléchi, et c'était à la fois un choix évident. Le Stade Rennais est un club ambitieux, qui a envie de retrouver l'Europe le plus longtemps possible. »

« J'ai pu avoir des discussions avec le coach (Habib Beye), le directeur sportif (Loïc Désiré) et le président (Arnaud Pouille) qui m'offrent des responsabilités importantes et bonnes pour la suite de ma carrière, a poursuivi le natif de Nantes. Après je connais l'histoire du club, c'est un grand club français qui a beaucoup d'ambition et qui veut retrouver l'Europe le plus rapidement possible. C'est un challenge important qui m'anime beaucoup. » Malgré ce beau discours, Quentin Merlin n’a pas convaincu les supporters rennais sur les réseaux sociaux. Il ne serait pas étonnant que des sifflets accompagnent ses premiers pas au Roazhon Park la saison prochaine.