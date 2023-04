Coup de tonnerre à Rennes, Genesio pense à tout lâcher

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Entraineur du Stade Rennais depuis le début de l'année 2021, Bruno Genesio a souvent emmené le club breton vers le haut du classement. Mais la lassitude semble prédominer pour l'entraineur passé par l'OL, et qui ne se voit pas forcément continuer à l'avenir.

A la croisée des chemins l’été dernier après une fort belle saison et un festival offensif qui a fait l’unanimité en Ligue 1, Bruno Genesio avait fini par céder sous la pression de ses dirigeants pour prolonger son contrat au Stade Rennais. Engagé jusqu’en juin 2025, le technicien français n’est pas en danger malgré la saison plus timorée du club breton, éliminé assez piteusement par Donetsk en Ligue Europa, et loin du podium en Ligue 1 en dépit de deux victoires de prestige face au PSG. Mais la lassitude semble prendre le pas et RMC annonce que Bruno Genesio envisage de mettre le clignotant en fin de saison, et pas forcément pour rebondir ailleurs.

Genesio prêt à arrêter le coaching?

Les mots de 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗼 𝗚𝗲𝗻𝗲𝘀𝗶𝗼 après #SRFCRCL 👇 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) April 1, 2023

Pas forcément satisfait de ce qu’il a obtenu sur le marché des transferts, même si Rennes reste l’un des clubs les plus dépensiers du championnat sur ces dernières années, l’entraineur des « Rouge et Noir » aurait aimé voir des profils plus confirmés et expérimentés rejoindre son équipe. Et Bruno Genesio ne veut visiblement pas forcer les choses, même s’il participe aux réunions pour préparer la saison prochaine, que ce soit au niveau du mercato comme de la planification. Il bénéficie en tout cas du soutien des propriétaires et des dirigeants du club breton, mais la lassitude semble prendre le dessus et il ne se voit pas forcément rebondir dans un autre club, sauf projet impossible à refuser, s’il venait à s’arrêter cet été avec Rennes. Le flou est donc bien présent autour de la situation de Bruno Genesio, qui ne qualifie pour le moment pas le Stade Rennais pour une Coupe d’Europe l’an prochain. De quoi mettre un terme au cycle de l’ancien lyonnais au Roazhon Park ?