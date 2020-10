C1 : Rennes déjà éliminé, Pierre Ménès en a bien peur

Dans : Rennes.

Valeureux et courageux, les joueurs du Stade Rennais n’ont toutefois pas fait le poids face au FC Séville, mercredi soir en Ligue des Champions (1-0).

La première mi-temps a notamment été très rude pour les hommes de Julien Stéphan, lesquels s’en sont remis à un Alfred Gomis absolument héroïque. Diminués par les absences préjudiciables d’Eduardo Camavinga et de Steven Nzonzi, les Bretons ont toutefois cédé en seconde période sur un mouvement collectif magnifique du FC Séville. Avec un point en deux matchs et une double confrontation à venir face à Chelsea, la qualification est compromise pour le 3e de la Ligue 1 en 2019-2020. Un dur constat partagé par Pierre Ménès, lequel a livré son avis sur ce match et sur les chances de qualification rennaises sur son blog.

« On se doutait bien que les Bretons n’étaient pas de taille face à une équipe qui pratique un football assez exceptionnel à regarder, avec des solutions sur les côtés, un jeu à une touche précis, des ballons secs et francs, de la justesse technique... Enfin, tout de qu’on ne voit jamais en Ligue 1, quoi ! Il a fallu un Gomis de gala pour que Rennes ne soit pas mené de trois ou quatre buts au repos, avec six arrêts et une transversale. L’équipe de Stéphan a un peu mieux tenu le coup défensivement après le repos, mais avec encore des arrêts de Gomis et une nouvelle transversale trouvée par l’excellent Jordan. Et elle a logiquement fini par s’incliner sur une volée de De Jong, bien servi par Acuña. Privé de Camavinga blessé et de Nzonzi suspendu pour un truc totalement farfelu, le milieu rennais avec Grenier dont c’était le deuxième match depuis février et Martin qui n’en avait pas joué beaucoup plus, a énormément souffert. Les rennais se sont battus avec courage mais face à une équipe de ce niveau-là, c’est clairement insuffisant. Avec un point en deux matchs et une double confrontation à venir face à Chelsea, la qualification est très mal engagée pour les Bretons » a publié le consultant de Canal Plus, assez pessimiste quant aux chances du Stade Rennais de sortir de ce groupe de Ligue des Champions.