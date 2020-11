C1 : Rennes c’est du costaud, Chelsea se méfie

Dans : Rennes.

Mercredi soir, le Stade Rennais tentera d’obtenir la première victoire de son histoire en Ligue des Champions. Mais la tâche sera rude sur la pelouse de Chelsea…

Et pour cause, les Blues de Frank Lampard semblent avoir trouvé leur rythme de croisière, aussi bien en Ligue des Champions qu’en Premier League ces dernières semaines. Battu par Séville la semaine dernière (1-0), Rennes tentera pour autant de faire bonne figure et pourquoi pas de créer l’exploit face aux coéquipiers de Ngolo Kanté. Une chose est en revanche certaine, les Bretons ne pourront pas compter sur la désinvolture de leurs adversaires. En effet, Chelsea prend le troisième de la saison 2019-2020 de Ligue 1 très au sérieux comme l’a indiqué Timo Werner devant la presse avant ce gros match européen.

« Ils se débrouillent bien en ce début de saison. Évidemment, ce n'est pas facile de jouer contre Séville, mais ne perdre que 1-0 contre une équipe de Séville qui a été très bonne, c'est qu'on a une très bonne équipe. Ils seront très durs à battre, mais on est assez fort pour battre toutes les équipes au monde, et comme on joue à domicile, on veut gagner » a indiqué en conférence de presse l’international allemand, de plus en plus redoutable au sein de l’équipe de Frank Lampard, et que Rennes devra surveiller comme le lait sur le feu mercredi soir à Stamford Bridge. Sous peine d’encaisser une défaite bien plus lourde que celle subie sur la pelouse de Séville il y a tout juste une semaine en Ligue des Champions.