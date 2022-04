Après cette agression marquante, Bruno Genesio se lâche

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Souvent tenu à l’écart de l’espace médiatique, les centres de formation sont pourtant des lieux où des carrières se jouent.

La concurrence et la tension y sont grandes, et il suffit de voir les listes désormais publiées par les clubs à chaque printemps pour constater que de nombreux joueurs voient leur rêve de devenir footballeur professionnel être brisé à chaque fin de saison. A peine 3 % sollicités au départ, signeront professionnel, ce qui devrait inciter à réfléchir et prendre du recul. Les jeunes sont donc à suivre de près, tout comme les parents, qui sont même souvent à l’origine des problèmes selon les formateurs. Ce fut le cas le week-end dernier à Rennes, avec l’agression du directeur du centre de formation du Stade Rennais Denis Arnaud par le père de Noah Françoise, qui évolue avec la réserve en National 3. Un règlement de compte filmé et qui a donc fait du bruit, provoquant la réaction à chaud du club breton. A froid, Bruno Genesio a aussi décidé d’évoquer cette situation délicate, et précisant rapidement que le centre de formation du Stade Rennais n’était pas un lieu où ce genre de comportement avait sa place, tout en dédouanant totalement le jeune joueur indirectement concerné.

Le problème ne vient pas des joueurs

🔴 Après la rencontre de National 3 entre Rennes et Brest samedi, le directeur du centre de formation du Stade Rennais Denis Arnaud a été agressé par le père de Noah Françoise, joueur de la réserve. Le club a fermement condamné ce comportement.https://t.co/gMf8YXKThF — RMC Sport (@RMCsport) April 24, 2022

« Condamner c'est la moindre des choses, parce que c'est non seulement condamnable mais inadmissible, quelque-soit les désaccords, dans le foot chacun a un avis, mais en arriver à ce point-là c'est inadmissible. On n'a aucun problème, ni même avec Noah Françoise d'ailleurs. Je peux le dire, parce que je pense que c'est le premier pénalisé et il n'y est pour rien, parce que c'est un garçon qui s'est toujours très bien comporté quand il est monté à l'entrainement avec nous. Il a toujours eu un comportement exemplaire. Tous les jeunes qui sont ici se comportent de la meilleure des manières. Ce n'est pas là le problème, ce n'est pas trop le comportement des jeunes joueurs, mais des gens qui sont autour. Parfois, évidemment. Ce n'est pas le cas de tous, heureusement », a livré l’entraineur des « Rouge et Noir » qui sait bien que cette tendance inquiète sérieusement dans les clubs de football. En France, plusieurs clubs ont récemment fait savoir, avec notamment une grève des entrainements, que le comportement des parents ou des accompagnants perturbait le fonctionnement des écoles de football ou des centre de formation. Un problème lié à la fois au comportement humain, mais aussi aux passions exagérées que déchaine ce sport.