5ME et un gros bonus, Rennes reçoit une offre en or

Malgré la saison difficile vécue par Rennes, les Bretons peuvent aborder l'avenir avec optimisme. Plusieurs jeunes talents se sont révélés comme l'arrière gauche Mahamadou Nagida. Le Camerounais de 19 ans est toutefois convoité par Brighton.

Le Stade Rennais ne jouera aucune coupe d'Europe la saison prochaine après sa médiocre 12e place en Ligue 1. Cependant, le futur n'est pas triste pour les Bretons. Le centre de formation du club a encore prouvé toute sa qualité avec un succès en coupe Gambardella et l'émergence de plusieurs jeunes pousses dans le groupe professionnel. Djaoui Cissé et Mohamed Kader Meité ont été les plus marquants. Cependant, il ne faut pas oublier Mahamadou Nagida non plus. L'arrière gauche camerounais a fait son trou à Rennes cette saison, disputant 13 matchs et inscrivant 2 buts. Un peu laissé de côté par Habib Beye en fin de saison, il n'a pas été oublié à l'étranger.

Brighton veut acheter Nagida et le prêt à Rennes

En effet, le joueur de 19 ans a séduit les Anglais de Brighton. Selon le site Africa Foot, le huitième du dernier championnat d'Angleterre a contacté Rennes en vue d'un transfert de Nagida au mercato. Les Seagulls donnent 5 millions d'euros pour récupérer l'arrière gauche camerounais. Brighton compte offrir un contrat de 6 ans à Mahamadou Nagida.

Mahamadou Nagida 🇨🇲 dans le viseur de Brighton ! 🎯🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Une offre de 5 M€ est sur la table. 💰



Les Seagulls veulent conclure cet été, tout en le laissant en prêt à Rennes une saison. ⏳



🗞️ Africafoot

🗞️ Africafoot

Rennes ne sera pas aussi simple à convaincre mais le club du sud de l'Angleterre a trouvé une parade pour contenter les Bretons. Brighton laisserait l'arrière gauche en Ligue 1 pour une saison supplémentaire puisqu'il serait prêté au Stade Rennais dans la foulée de son achat. Ce serait donc un pari sur l'avenir réalisé par les Anglais, souvent très inspirés sur le marché des transferts ces dernières années.