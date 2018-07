Reims : Un ancien milieu de l'OM tout proche de signer ?

Dans : Reims, Mercato, Ligue 1, OM.

Bien connu des observateurs de Ligue 1, Jacques-Alaixys Romao pourrait faire son grand retour en France cet été.

Et pour cause, L’Union affirme que l’international togolais est proche de s’engager en faveur du Stade de Reims. Le promu s’est déjà mis d’accord avec le club grec de l’Olympiakos, club avec lequel Romao est sous contrat jusqu’en juin 2019. « Selon l’entourage du promu de Ligue 1, ce joueur de club et de devoir, passé notamment par Lorient et Marseille, correspond parfaitement au profil recherché » explique le média local, qui affirme que Reims est proche d’obtenir l’accord de l’ancien milieu défensif de l’OM. Autant dire que c’est un renfort de poids et d’expérience que les pensionnaires du Stade Auguste-Delaune sont sur le point de s’offrir.