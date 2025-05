Reims jure de ne pas bazarder la finale contre le PSG

Dans : Reims.

Par Hadrien Rivayrand

Après sa défaite à Lille, qui l'envoyait vers le barrage de Ligue 1, le Stade de Reims avait fait savoir que la finale de la Coupe de France, samedi face au PSG, n'était plus une priorité. Mais finalement, c'était un malentendu.

Mercredi, Reims a pris un petit avantage dans la course au maintien en obtenant un bon nul en déplacement à Metz, et le club champenois pourra aborder la finale de la Coupe de France avec un peu plus de sérénité. A ce sujet, Samba Diawara, l'entraîneur de l'adversaire du Paris Saint-Germain, a tenu à rectifier le tir après ses propos tenus à chaud au stade Mauroy. Sous le choc du scénario final de la 34e journée, le technicien avait confié que son unique priorité était le maintien de son club dans l'élite, et que la finale de la Coupe de France passait au second plan, quitte à faire des choix drastiques afin de mieux préparer le match retour contre Metz. Mais, se confiant dans l'Union de Reims, Samba Diawara a tenu à mettre les choses au point et il a rectifié le tir.

Reims va jouer le jeu contre le PSG

Reims gâche la finale contre le PSG, ils accusent https://t.co/q7FcMG9pU0 — Foot01.com (@Foot01_com) May 21, 2025

Revenant sur ses propos, l'entraîneur du Stade de Reims a reconnu qu'ils avaient été mal compris et que la finale de la Coupe de France était évidemment prise très au sérieux. « Les paroles que j’ai prononcées après la défaite à Lille n’ont pas été bien comprises. Quand j’ai dit que la finale passait au second plan, ça ne voulait pas dire qu’on allait la bâcler en alignant une équipe B. ça signifiait surtout que la priorité était de se maintenir en Ligue 1. En sachant qu’on avait trois matchs à disputer dans un laps de temps très court, on a privilégié le fait d’aligner des joueurs à 100% », a précisé Samba Diawara. Du côté des supporters rémois, qui ont boycotté le déplacement à Metz, on estime que les barrages ont totalement gâché d'avance la fête qu'était cette participation à la finale de la Coupe de France ce samedi contre le PSG au Stade de France.