Reims gâche la finale contre le PSG, ils accusent

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi, le Stade de Reims affrontera le PSG en finale de la Coupe de France, mais avant cela, le club champenois se déplacera ce mercredi à Metz aller des barrages pour sauver sa place en Ligue 1. Les supporters sont écœurés.

La qualification du Stade de Reims pour la finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain a suscité un énorme engouement dans la capitale de la Champagne. Il est vrai que lorsque le club de Jean-Pierre Caillot a décroché son ticket pour le Stade de France, personne ne se doutait que le club allait finalement être seizième de Ligue 1 et donc jouer les barrages pour se maintenir. Mais le week-end dernier, dans un scénario totalement fou, c'est à l'ultime seconde de la dernière journée de championnat que Reims a hérité de cette position peu enviable.

Résultat, ce mercredi, l'équipe rémoise se déplace à Metz en match aller, puis enchaînera samedi avec la finale de la Coupe, avant de recevoir Metz la semaine prochaine à Delaune. Pour les supporters du Stade de Reims, la coupe est pleine et ces derniers ont annoncé qu'ils regarderaient le match de ce mercredi devant la télé, refusant de se déplacer. Leur club préféré est accusé d'avoir déjà gâché la finale contre le PSG.

Un communiqué vengeur des supporters de Reims

Dans un communiqué, les Ultrem 1995 s'en prennent à Jean-Pierre Caillot et aux joueurs de Reims. « La déception est immense pour tous les passionnés du Stade de Reims. Malgré une qualification historique en finale de coupe de France, les dirigeants et les joueurs auront réussi à gâcher l'engouement généré par cette fête tant attendue le 24 mai (...) La communication à destination des supporters reflète tristement cette saison : fade, non maîtrisée et indigne d'une institution comme le Stade de Reims. Nous méritons mieux que Lacour et Caillot père et fils. Nous avons aujourd'hui un président plus préoccupé par sa préparation vélo que par la mobilisation de son groupe, notamment après les dernières désillusions, à Montpellier ou contre Saint-Étienne (....) Ce samedi, le groupe se mobilisera une nouvelle fois, pour la finale, dans la continuité de notre engagement sans faille envers le Stade de Reims, depuis maintenant 30 ans. Nous comptons sur tout le peuple Rémois », précisent les supporters du Stade de Reims, qui espèrent que tout cela va bien se finir pour leur club préféré.

TV : Metz - Reims, à quelle heure et sur quelles chaînes pour le barrage aller ? https://t.co/ukleEFEpvW — Foot01.com (@Foot01_com) May 21, 2025

Du côté du staff de Reims, on a déjà fait savoir que la priorité numéro 1 était les barrages et pas la finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Un message qui est compréhensible, mais qui ne va pas vraiment contribuer à ramener un peu de sérénité. Car la perspective d'une lourde défaite et d'une relégation en Ligue 2 n'a jamais été aussi grande.