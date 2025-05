Reims abandonne la Coupe de France au PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG affrontera le Stade de Reims le week-end prochain en finale de la Coupe de France. Le club de la capitale pourrait faire face à une adversité moindre.

Le PSG en a désormais terminé avec la Ligue 1. Les hommes de Luis Enrique étaient déjà champions de France depuis quelques semaines mais ils ont enfin pu soulever le trophée suite à leur succès face à Auxerre. Il reste désormais deux finales à jouer pour le Paris Saint-Germain. D'abord celle contre le Stade de Reims en Coupe de France puis celle contre l'Inter en Ligue des champions. Le club de la capitale compte bien tout faire pour remporter ces deux rencontres XXL. Déjà, on sait que Reims ne devrait pas opposer une énorme adversité. La raison ? Le fait que les Champenois vont devoir, entre temps, disputer un barrage pour sauver leur peau en Ligue 1.

Reims n'a pas la tête au PSG

Ces dernières heures, certains membres du Stade de Reims n'ont d'ailleurs pas menti sur le sujet, indiquant très clairement que la grande priorité du club était de se maintenir dans l'élite. Le portier rémois Yehvann Diouf avouait récemment : « C’est clair que ce sera difficile de se concentrer ». Samba Diawara, l'entraîneur du Stade de Reims, balançait de son côté devant la presse : « Pour moi, elle (la finale) passe au second plan. On a d’abord un match crucial mercredi à Metz, et on verra après ». Le PSG a donc apparemment le champ libre pour s'adjuger la 16e Coupe de France de son histoire. Attention à l'excès de confiance mais Reims a la tête à son barrage contre le FC Metz le 21 et 29 mai et assume sa position. L'Equipe annonçait même la possibilité ces dernières heures que les Champenois alignent une équipe largement remaniée en finale contre les Franciliens.