La descente de Reims les fait jubiler, ça le dégoûte

Dans : Reims.

Par Guillaume Conte

La descente de Reims n'a pas laissé indifférents les suiveurs du football français, pour qui Jean-Pierre Caillot est fautif et mériterait même ce qui lui arrive.

Ce jeudi soir, Reims est tombé de haut en perdant en barrage contre Metz pour être relégué en Ligue 2. En début de saison, et même dans le coeur du championnat, les Champenois n’étaient pas forcément cités parmi les clubs promis à l’enfer de la Ligue 2. Le Havre, Angers ou Nantes étaient plus régulièrement évoqués. Mais Reims a très mal géré sa fin de saison, précipitant sa chute contre Metz de ce jeudi soir. Une relégation qui a renvoyé à l’échelon inférieur un club qui s’était installé depuis 7 ans dans l’élite, avec souvent de très bons coups dans le recrutement.

Riolo rajoute son grain de sel

Reims et Montpellier en L2… les plus fidèles serviteurs de l’orléanais .. #karma. — Daniel Riolo (@DanielRiolo) May 29, 2025

Néanmoins, sur des réseaux sociaux toujours aussi impitoyables, cette descente de Reims a soulevé une vague d’enthousiasme. A travers ces moqueries, c’est le président Jean-Pierre Caillot qui est visé, pour avoir soutenu Vincent Labrune et Nasser Al-Khelaïfi dans la guerre des droits télés et l’élection à la présidence de la LFP, et avoir fait quelques sorties médiatiques très vindicatives. A l’image de Laurent Nicollin, le président de Montpellier, les suiveurs du football français ont gardé en mémoire ces prises de parole et ils estiment que le « karma » a ainsi opéré. Même Daniel Riolo n’a pas pu s’empêcher de faire un clin d’oeil à cette double descente.

Vous savez tous ce que je pense de Caillot l’homme et le dirigeant mais je n’ai pas le cœur à participer à la chasse à l’homme qu’il subit depuis hier soir. Je lui souhaite même bien du courage avec son club… — Pierre Ménès (@PierreMenes) May 30, 2025

Mais voir autant de monde se réjouir de la descente d’un club agace en tout cas Pierre Ménès, pour qui ce procès est injuste et ajoute de la peine à la peine. « Vous savez tous ce que je pense de Caillot l’homme et le dirigeant mais je n’ai pas le cœur à participer à la chasse à l’homme qu’il subit depuis hier soir. Je lui souhaite même bien du courage avec son club… », a lancé l’ancien consultant vedette, qui a tenu à rappeler que Jean-Pierre Caillot mettait beaucoup d’argent personnel dans le club, et qu’il était le plus pénalisé par cette situation sportive difficile.