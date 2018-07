L1 : Romao revient en L1 et signe à Reims

Dans : Reims, Mercato, Ligue 1, OM.

Parti de l'Olympique de Marseille lors du mercato 2016 pour rejoindre l'Olympiakos, Alaixys Romao ne prolongera pas son séjour en Grèce. En effet, ce lundi soir, le Stade de Reims, qui est remonté en Ligue 1, a officialisé la signature du milieu défensif international togolais de 34 ans. « Titulaire et capitaine partout où il est passé, c’est un authentique leader qui rejoint le Stade de Reims ! L’international Alaixys Romao arrive en provenance du mythique Olympiacos après une saison pleine (37 matchs) marquée par un parcours en Champions League », annonce le club rémois.

« Dès le début du mercato, nous avions dressé un portrait-robot très précis du milieu récupérateur que nous souhaitions recruter. Alaixys Romao répond point par point aux caractéristiques que nous avions pointées : c’est un joueur qui allie une grande expérience du très haut-niveau, un temps de jeu très conséquent chaque saison et une mentalité de gagneur. Convaincre un joueur, qui était capitaine à l’Olympiakos et sur lequel le club grec comptait encore beaucoup au point d’avoir prolongé son contrat en mai dernier, démontre une nouvelle fois notre ambition sur ce mercato. Kossi Agassa m’a appelé du Togo pour me confirmer tout le bien que l’on pensait de l’homme. En plus de son apport sportif, Alaixys va partager sa grande expérience avec nos jeunes joueurs et notamment Aly Ndom sur lequel nous fondons beaucoup d’espoir », explique le président du Stade de Reims.