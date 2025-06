L'OL ou le Havre rétrogradés ‍? Reims n'y croit plus

Dans : Reims.

Par Claude Dautel

Relégué en Ligue 2 après sa défaite face à Metz, le Stade de Reims pouvait espérer qu'un club soit relégué par la DNCG. Mais le président du club champenois n'y croit pas du tout.

Le club de Reims a vécu une saison cauchemardesque puisque son destin a basculé du mauvais côté à quelques secondes de la fin de la 34e journée de Ligue 1, lorsque Le Havre s'est imposé à Strasbourg. Incapable de se sortir du barrage contre Metz, Reims va donc revenir en Ligue 2, ce qui a forcément provoqué une grosse colère de la part des supporters, d'autant que Jean-Pierre Caillot a focalisé le mécontentement populaire de par ses positions pro-Labrune. Cependant, depuis quelques jours, une petite musique se fait entendre du côté du Stade Delaune, à savoir que le Stade de Reims pourrait être repêché en Ligue 1 en raison d'une possible rétrogradation d'un club par la DNCG. Les regards se tournent donc vers l'OL, mais surtout vers Le Havre. Cependant, pour le président de Reims, tout cela est illusoire.

Reims ne compte pas sur la DNCG

🗣️ « 𝘈𝘶𝘫𝘰𝘶𝘳𝘥’𝘩𝘶𝘪, 𝘰𝘯 𝘴𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘴𝘶𝘳 𝘯𝘰𝘵𝘳𝘦 𝘴𝘤𝘩𝘦́𝘮𝘢 »



Jean-Pierre Caillot évoque l’actualité autour de la DNCG et le futur proche du Club.#RougeEtFranc 🔴⚪️ pic.twitter.com/KOCgtRkxYx — Stade de Reims (@StadeDeReims) June 15, 2025

Dans un question-réponse avec les supporters de son club, Jean-Pierre Caillot a reconnu qu'il ne croyait pas du tout à un miracle pour le Stade de Reims. « Repêché en Ligue 1 grâce à la DNCG ? Je n’y crois pas beaucoup, je n’y crois même pas du tout. Et donc cette année, je pense qu’il faut considérer que les choses sont ce qu’elles sont. Il ne faut pas imaginer que la DNCG fera descendre l’Olympique Lyonnais ou d’autres clubs comme j’ai pu l’entendre ou le lire ailleurs. Aujourd’hui, on est dans notre schéma Ligue 2 et on se concentre dessus. Et on ira en Ligue 1 par parce qu’on sera repêché, mais parce qu’on va remonter », a confié le président rémois.