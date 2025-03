Une recrue à 42 ME, le Paris FC prépare la montée

Dans : Paris FC.

Par Eric Bethsy

Toujours en course pour accéder à la Ligue 1 la saison prochaine, le Paris FC se prépare à bâtir un effectif digne de l’élite. Le club francilien pourrait investir massivement puisqu’il s’intéresse à un jeune talent français très coté sur le marché des transferts.

Le Paris FC pourrait bien devenir l’une des nouvelles attractions de la Ligue 1. Classé troisième de Ligue 2 après 27 journées, le club racheté par la famille Arnault et par Red Bull peut clairement envisager la montée en fin de saison. C’est évidemment l’objectif de ses actionnaires qui nourrissent de grandes ambitions pour les années à venir. En cas de promotion, le pensionnaire du Stade Charléty aura la puissance financière pour bâtir un effectif à la hauteur de son championnat.

Le PSG organise une fête, le Paris FC pirate la soirée https://t.co/EyxJoa5OVR — Foot01.com (@Foot01_com) March 21, 2025

Les dirigeants parisiens sont effectivement ambitieux au moment de choisir les pistes à creuser. Selon Le Quotidien Sport, le Paris FC fait partie des courtisans d’Enzo Millot (22 ans). Autant dire que les Parisiens s’attaquent à un dossier compliqué. Solide titulaire à Stuttgart, le milieu sous contrat jusqu’en 2028 connaît une belle évolution. Ses bonnes performances, y compris en Ligue des Champions cette saison, ne sont pas passées inaperçues. Le Français plaît également au Paris Saint-Germain, Tottenham, Brighton et aux deux formations de Séville en Espagne. Ses supérieurs ont donc de quoi réclamer un joli montant pour son transfert.

Les ambitions de Millot

A ce sujet, le site Transfermarkt estime actuellement sa valeur à 42 millions d’euros. Même si l’on connaît les capacités économiques du Paris FC, il s’agirait d’un énorme investissement pour un promu. On peut aussi s’interroger sur les ambitions du capitaine de l’équipe de France Espoirs qui se dit ouvert à un départ. « Oui forcément, c’est un objectif que je me suis fixé. De pouvoir passer un cap, confiait l’ancien Monégasque à L’Equipe mercredi. Après, je suis concentré avec Stuttgart. On sait que l’objectif du club est d’aller chercher une compétition européenne l’année prochaine. » Avec le Paris FC, Enzo Millot ferait une croix sur l’Europe pour la saison 2025-2026.