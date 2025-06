Un goleador à 15 millions, le coup de génie du Paris FC

Dans : Paris FC.

Par Guillaume Conte

Et si le Paris FC réalisait un mercato de feu en marchant sur les pieds des clubs français confortablement installés dans le haut de tableau de Ligue 1 ? C'est le cas pour l'attaquant David Promise.

Le Paris FC prospecte de manière offensive pour se renforcer pour sa première saison en Ligue 1. Un projet ambitieux a vu le jour et les moyens financiers sont là. Il est désormais question de rivaliser avec les clubs de l’élite pour assurer le maintien dans un premier temps, et pourquoi pas lorgner la première partie de tableau grâce aux fonds de la famille Arnault. Le 2e de Ligue 2 a bien l'intention de réaliser quelques coups spectaculaires, et une attaque prend forme pour un joueur qui est parmi les révélations du championnat de Belgique. Il s’agit de David Promise, attaquant champion de Jupiler League avec l’Union Saint-Gilloise, dont il est le buteur vedette avec 21 réalisations en 39 matchs.

🚨 Le Paris FC espérerait signer Promise David ‼️



L’attaquant canadien de 23 ans (24 buts avec l’Union SG) serait la piste offensive la plus avancée du club parisien, qui cible des profils jeunes et prometteurs pour renforcer son effectif.



🗞️ L’Équipe pic.twitter.com/Bkp1lrhXOq — Passion Paris FC (@PassionParisFC) June 3, 2025

Du haut de son 1,95 mètre, le Canadien intéresse notamment le voisin lillois, mais selon Foot Mercato et L'Equipe, le Paris FC est prêt à mettre le paquet pour le faire venir. Acheté pour moins d’un million d’euros par le club de la banlieue de Bruxelles, David Promise voit sa cote grimper jusqu’à 15 millions d’euros selon Football Transfers. A 23 ans et avec un contrat longue durée, il ne sera pas bradé mais cela ne fait pas peur aux dirigeants parisiens, pour qui si Promise est l’élu, alors les moyens financiers peuvent être mis pour finaliser cette première recrue spectaculaire du mercato estival.