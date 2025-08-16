PFC ‍: Le Paris FC lâche 10 ME pour Geubbels

Dans : Paris FC.

Par Corentin Facy

Etincelant à Saint-Gall la saison dernière avec 17 buts marqués, Willem Geubbels va retrouver la Ligue 1. Un accord a été trouvé entre le club suisse et le Paris FC pour le transfert du buteur de 24 ans.

Ancien grand espoir de l’AS Monaco ou encore du FC Nantes, Willem Geubbels s’apprête à faire son grand retour en Ligue 1. A la recherche d’un avant-centre depuis le début du mercato, le Paris FC a jeté son dévolu sur le natif de Villeurbane et touche au but dans ce dossier. Selon les informations de Foot Mercato, un accord a été trouvé entre le promu francilien et le club suisse du FC Saint-Gall pour le transfert de Willem Geubbels. Le PFC va débourser 10 millions d’euros pour s’attacher les services de l’avant-centre de 24 ans, auteur de 17 buts en Suisse lors de la saison 2024-2025.

🚨💣 BREAKING ! ACCORD TOTAL TROUVÉ POUR WILLEM GEUBBELS AU PARIS FC ! 😳💙🖤



Coût du transfert : 9 M€ + bonus. 💰



(@Santi_J_FM) pic.twitter.com/vqx9bJMexV — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) August 16, 2025

Un joli coup de la part de Paris, qui tente un pari pour ce rôle d’avant-centre et qui renforce sa ligne d’attaque après avoir notamment misé sur Moses Simon en début de mercato. Reste à voir si le PFC se contentera de ce renfort au poste de numéro neuf ou si l’idée est d’associer Willem Geubbels à une autre recrue. Ces dernières semaines, le Paris FC a évalué les dossiers Georges Mikautadze, Lucas Stassin ou encore Matthis Abline, sans pour autant parvenir à avancer suffisamment sur ces différentes pistes pour les concrétiser.