Paris envoie un signal fort avec sa nouvelle priorité à 25 ME

Par Corentin Facy

A la recherche d’un milieu d’expérience, le Paris FC a fait une croix sur Benjamin André (Lille) et sur Pablo Rosario (Nice). Il ne fallait pas énerver le promu parisien, qui a décidé de viser encore plus haut pour se renforcer.

Le mercato du Paris FC est jusqu’à présent très cohérent, mais le promu francilien espérait boucler plus tôt son renfort tant attendu au milieu de terrain. La priorité était de faire venir Benjamin André, à un an de la fin de son contrat au LOSC. Mais l’ancien joueur du Stade Rennais a finalement prolongé dans le Nord. L’autre piste qui menait à Pablo Rosario de Nice est également complexe, le milieu de terrain néerlandais affichant une préférence pour le FC Porto ou pour Al Shabab. Le Paris FC enchaîne les échecs, mais ne se démobilise pas pour autant.

Le Paris FC s'attaque à Amadou Haïdara

La preuve, L’Equipe révèle que le second de Ligue 2 en 2024-2025 a l’intention de frapper fort pour offrir à Stéphane Gilli le renfort tant désiré dans l’entrejeu. C’est vers l’Allemagne que les yeux des dirigeants parisiens se sont tournés ces derniers jours puisque ceux-ci ont activé la piste Amadou Haïdara, qui compte 159 matchs de Bundesliga et 37 matchs de Ligue des Champions avec le RB Leipzig. Taulier du club allemand depuis son arrivée en provenance de Salzbourg en 2019, l’international malien est la nouvelle priorité du club parisien, qui va devoir faire face à plusieurs obstacles dans ce dossier.

La concurrence d’abord puisque l’AS Roma est également sur le coup pour faire venir Haïdara, dont le contrat avec Leipzig expire dans un an soit en juin 2026. Le prix aussi, l’ancien joueur de Salzbourg étant valorisé par son club à un prix compris entre 20 et 25 millions d’euros. Mais dans ce dossier, le Paris FC a un énorme atout dans sa manche : Red Bull, propriétaire de Leipzig et actionnaire minoritaire du club détenu par la famille Arnault. Avec un tel argument à faire valoir, le PFC espère rafler la mise et frapper un énorme coup à l’échelle d’un promu et de la Ligue 1 avec un joueur cité à l’Olympique de Marseille il y a quelques années et dont les qualités feraient de toute évidence le plus grand bien au pensionnaire de Jean-Bouin.