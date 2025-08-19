Officiel ‍: Kevin Trapp revient à Paris… FC

Ancien gardien du PSG, Kevin Trapp va connaitre les deux clubs de la capitale puisqu’il a officiellement signé pour le Paris FC ce mardi soir. Le club francilien a annoncé la nouvelle, évoquant une signature longue durée pour le gardien allemand, qui est engagé jusqu’en juin 2028 avec le club promu en Ligue 1.
𝑾𝒊𝒍𝒍𝒌𝒐𝒎𝒎𝒆𝒏 𝑲𝒆𝒗𝒊𝒏 👋 🇩🇪— Paris FC (@ParisFC) August 19, 2025
Le gardien international allemand Kevin Trapp, ancien pensionnaire de Ligue 1 avec 91 matchs à son actif, rejoint le Paris FC jusqu’en 2028 🤩
