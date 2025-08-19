Officiel ‍: Kevin Trapp revient à Paris… FC

Dans : Paris FC.

Par Guillaume Conte

Ancien gardien du PSG, Kevin Trapp va connaitre les deux clubs de la capitale puisqu’il a officiellement signé pour le Paris FC ce mardi soir. Le club francilien a annoncé la nouvelle, évoquant une signature longue durée pour le gardien allemand, qui est engagé jusqu’en juin 2028 avec le club promu en Ligue 1.