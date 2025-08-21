Nantes abuse, le Paris FC oublie Abline

Dans : Paris FC.

Par Corentin Facy

Trop gourmand pour le potentiel transfert de Matthis Abline, le FC Nantes a définitivement fait fuir le Paris FC, qui s’est retiré de la course à la signature de l’attaquant français de 22 ans.

Malgré le recrutement de Willem Geubbels pour un peu moins de 9 millions d’euros, le Paris FC est toujours à la recherche d’un avant-centre pour conclure son mercato. Le club parisien a multiplié les pistes depuis le début de l’été. Lucas Stassin ou encore Georges Mikautadze ont par exemple été cités dans le viseur du club francilien. Deux pistes compliquées, au même titre que celle menant à Matthis Abline. L’international espoirs français du FC Nantes a longtemps été la priorité du PFC pour devenir la tête de proue de son attaque.

Le promu parisien était d’ailleurs prêt à monter très haut pour le recruter et a proposé jusqu’à 25 millions d’euros, une belle somme pour un joueur auteur de seulement 11 buts toutes compétitions confondues la saison dernière. Cette proposition a toutefois été rejetée par le FC Nantes. De quoi décourager le PFC, qui s’est définitivement retiré du dossier selon L’Equipe. En effet, le quotidien national nous apprend que Paris ne « semble plus intéressé désormais » par l’ancien joueur du Stade Rennais, qui suscite justement la convoitise du pensionnaire du Roazhon Park, qui est venu aux renseignements ces derniers jours.

Le Paris FC abandonne la piste Matthis Abline

Mais le patron nantais Waldemar Kita est inflexible, réclamant 40 millions d’euros pour son avant-centre. Wolverhampton est toujours intéressé, mais le joueur a mis son véto à cette destination anglaise. Il ne veut pas rejoindre le club de Premier League, affichant clairement sa préférence à l’idée de rester en Ligue 1. Reste à voir si son souhait sera exaucé et si oui, dans quel club alors que sa relation avec Luis Castro est partie sur de très mauvaises bases, l’ex-entraîneur de Dunkerque ayant allumé Matthis Abline au lendemain de la défaite du FC Nantes contre le PSG lors de son debrief vidéo. Pas vraiment de quoi donner envie au principal intéressé de rester chez les Canaris, mais le temps presse pour trouver une solution à exactement 10 jours de la fin du mercato.