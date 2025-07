Le PFC boucle un deal à 12 ME avec Porto

Dans : Paris FC.

Le PFC aura des ambitions fortes la saison prochaine en Ligue 1. Le promu veut notamment réaliser un mercato estival séduisant pour se donner toutes les chances de se maintenir le plus rapidement possible.

Le Paris FC, fort de moyens financiers importants, ne sera pas un promu comme un autre la saison prochaine en Ligue 1. Le club de la capitale a déjà commencé à frapper fort sur le marché des transferts. Moses Simon a par exemple rejoint les rangs franciliens. Et il ne sera pas la seule valeur sûre à débarquer au PFC. Les pensionnaires de Jean Bouin veulent notamment boucler l'arrivée de Benjamin André (LOSC), plus que motivé à l'idée de venir rejoindre les rangs parisiens, ou encore de Matthis Abline (FC Nantes). Autre joueur qui pourrait débarquer dans les prochaines heures au PFC : Otavio.

Le PFC conclut un deal majeur au Portugal

Selon les informations de Foot Mercato, via Santi Aouna, le Paris FC vient en effet de trouver un accord total avec le FC Porto pour s'attacher les services du Brésilien. L'accord se situe aux alentours des 12 millions d'euros tout de même. A noter que si un accord vient d'être conclu avec le club portugais, ce n'est pas encore le cas avec le footballeur de 23 ans. Otavio évalue les différentes options qu'il a sur la table pour le moment. Le PFC a donc encore pas mal de travail avant de boucler l'opération. Alors que le projet est récent, le plus dur est de convaincre des joueurs phares de le rejoindre. Le discours du club de la capitale sera primordial. Mais déjà, le Paris FC prouve qu'il peut mettre les moyens pour s'offrir des éléments séduisants et déjà prêts à évoluer au plus haut niveau.