Le Paris FC déclenche une vraie guerre en Ligue 1

Dans : Paris FC.

Par Claude Dautel

Pour se renforcer, le Paris FC avance prudemment ses pièces au mercato. Mais un dossier précis vaut déjà au club de la famille Arnault de solides inimitiés à Lille.

Ce n'est plus un secret, les dirigeants du Paris Football Club souhaitent recruter Benjamin André afin d'apporter encore plus d'expérience dans le vestiaire au moment où l'autre club de la capitale. A un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain de 34 ans a décidé de rejoindre le Paris FC, et c'est dans ce cadre que les dirigeants parisiens ont transmis il y a deux semaines une première offre à Olivier Létang, lequel a immédiatement refusé cette proposition. Selon Marc Mechenoua, ces derniers jours, les responsables du club promu en Ligue 1 ont adressé une deuxième offre au LOSC, cette fois à hauteur de 3 millions d'euros. Et le journaliste révèle que Lille n'a même pas répondu au Paris FC. Pourtant, le joueur est fermement déterminé.

Lille n'a même pas répondu au Paris FC

Ces derniers jours, le Paris FC a transmis une deuxième offre au LOSC de 3 millions d’euros pour Benjamin André. Sans réponse. Le milieu a informé son président de sa volonté de partir au PFC avec qui il est d’accord sur un contrat de 3 ans. #Mercato — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) July 13, 2025

Malgré une rencontre avec Olivier Létang, Benjamin André n'a pas fait avancer le dossier. « Ces derniers jours, le Paris FC a transmis une deuxième offre au LOSC de 3 millions d’euros pour Benjamin André. Sans réponse. Le milieu a informé son président de sa volonté de partir au PFC avec qui il est d’accord sur un contrat de 3 ans », précise Marc Mechenoua sur ce dossier, qui a fait monter la température au sein des deux clubs. On ne connaît pas la position de Bruno Genesio sur ce possible transfert, mais il est clair que si l'entraîneur lillois n'a pas donné son feu vert à l'opération, le Paris FC et Benjamin André risquent de se heurter au refus total du LOSC de laisser partir son expérimenté milieu de terrain. Il reste toutefois encore pas mal de temps pour faire évoluer les choses, une troisième offre à hauteur de 5ME étant peut-être capable de renverser totalement la situation.