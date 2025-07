Le Paris FC va encore frapper cinq fois ‍!

Dans : Paris FC.

Par Corentin Facy

Déjà très actif en ce début de mercato, le Paris FC souhaite maintenir le rythme et vise encore cinq recrues cet été, dont deux attaquants.

Le Paris FC n’est pas un promu comme les autres et l’a prouvé dès le début du mercato en dépensant un total de 18 millions d’euros pour s’offrir l’attaquant Moses Simon et les latéraux Nhoa Sangui et Thibault De Smet. Un nouveau joueur va prochainement s’ajouter à la liste avec le très solide défenseur Otavio, qui s’apprête à débarquer à Paris en provenance du FC Porto. Un début de mercato à la fois prudent et ambitieux qui démontre que le PFC veut bâtir un effectif compétitif pour la Ligue 1 sans pour autant dépenser de manière compulsive.

Les semaines à venir devraient toutefois être plus agitées car le promu souhaite passer la seconde en ce qui concerne son recrutement. Selon les informations du Parisien, le club détenu par la famille Arnault veut encore cinq recrues d’ici la fin de l’été. Dans le détail, un gardien, un latéral droit, un milieu de terrain et deux attaquants sont ciblés. Dans l’entrejeu, la piste Valentin Rongier s’est définitivement envolée avec la signature prévue de l’ex-capitaine de l’OM au Stade Rennais. C’est de toute façon Benjamin André qui avait les faveurs du Paris FC et les négociations se poursuivent avec Lille.

Encore cinq recrues au Paris FC cet été ?

En ce qui concerne le secteur offensif, après la signature de Moses Simon, il semblerait que le Paris FC recherche un ailier droit et un avant-centre. Le dossier Matthis Abline était il y a quelques jours encore sur la table des dirigeants parisiens et la question est maintenant de savoir si les exigences du FC Nantes ont définitivement refroidi le promu, ou si l’intérêt est toujours réel pour l’international espoirs français. Quoi qu’il en soit, le Paris FC n’a pas l’intention de rigoler et va continuer à se renforcer durant ce mercato, afin d’être prêt pour le début de la Ligue 1 dans un peu moins d’un mois désormais.