Le Paris FC tente un international à zéro euro

Dans : Paris FC.

Par Quentin Mallet

Désireux de renforcer son secteur offensif en vue de sa première saison en Ligue 1 depuis plus de quatre décennies, le Paris FC a jeté son dévolu sur Fousseni Diabaté. L'attaquant du FC Lausanne-Sport sort d'une saison prolifique.

Pour son retour en Ligue 1 après une très longue attente, le Paris FC ne veut pas se précipiter. Comme l'expliquait Antoine Arnault, nouveau propriétaire du club via la holding de sa famille Agache Sport, l'objectif n'est pas de concurrencer le Paris Saint-Germain en alignant les recrutements bling-bling. Le club francilien fraichement promu préfère prendre son temps et recruter des joueurs capables d'évoluer en Ligue 1 et de faire franchir un cap au club sans arrogance. La puissance financière illimitée de la famille Arnault ne servira donc pas, pour le moment, à recruter des stars. A la place, la direction sportive s'est penchée sur le profil de l'international malien Fousseni Diabaté (12 sélections).

Le Paris FC cherche un attaquant

A la recherche de renforts dans son secteur offensif, le Paris FC s'est récemment positionné sur Fousseni Diabaté, indique Africafoot. Le média spécialisé affirme que le club de la capitale a entamé des démarches afin de convaincre le joueur de venir. A 29 ans, le natif d'Aubervilliers vient de conclure un exercice particulièrement prolifique, avec 8 buts et 9 passes décisives au compteur en 40 matchs toutes compétitions confondues. L'intérêt de cette piste est surtout l'opportunité de recruter le joueur librement. En effet, Fousseni Diabaté sera en fin de contrat le 30 juin prochain et n'a toujours pas prolongé avec son club.

D'autres clubs européens suivent sa situation avec attention, comme le Celtic FC, mais les dirigeants du FC Lausanne-Sport espèrent pouvoir le prolonger rapidement. Fousseni Diabaté était arrivé en Suisse en septembre 2023 et son transfert n'avait coûté que 600 000 euros à l'écurie de Lausanne. Aujourd'hui, sa valeur marchande est estimée à 1,2 million d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt mais de toute façon, s'il ne prolonge pas, il ne coûtera pas un centime en indemnités transfert au Paris FC.