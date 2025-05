Le Paris FC signe un gros chèque pour un crack suédois

Dans : Paris FC.

Par Quentin Mallet

Avec sa récente promotion en Ligue 1, le Paris FC s'active en coulisses pour s'offrir des joueurs talentueux afin de se maintenir dans l'élite la saison prochaine. L'ailier suédois Isak Jansson fait partie des cibles du club francilien.

Après une saison mouvementée, le Paris FC a réussi à décrocher son billet pour l'accession à la Ligue 1. Après plus de quatre décennies passées loin de l'élite, le club francilien retrouve le gratin du football français. Avec le rachat du club par la famille Arnault, épaulée par Red Bull, les objectifs sont très clairs. « Brûler les étapes dans le football, ça marche quand même très rarement. On va essayer de construire un club de Ligue 1 qui tient la route. Bon milieu de tableau. Et ensuite on verra », a récemment lâché Antoine Arnault à Téléfoot, à propos des ambitions du club. Pour ne pas faire dans le bling-bling, la direction parisienne a décidé de se lancer sur des recrutements de joueurs moins connus du grand public.

Le Paris FC tente un coup intéressant

A la recherche de nouveaux joueurs offensifs de niveau Ligue 1, le Paris FC a coché le nom d'Isak Jansson. C'est en tout cas ce qu'affirme TeamFootball. Le média spécialisé indique que le club de la capitale a déjà pris contact avec le joueur du Rapid de Vienne et que celui-ci est séduit par le projet porté par Red Bull. Son profil intéresse particulièrement la direction francilienne. Cette dernière voit en lui un potentiel important, lui qui est considéré comme polyvalent et qui dispose déjà d'une certaine expérience européenne.

A 23 ans, Isak Jansson sort d'une belle saison en Autriche. Auteur de 9 buts et 6 passes décisives en 33 matchs toutes compétitions confondues, il est un joueur indispensable de la formation de Robert Klauß. La perspective de poursuivre sa progression en Ligue 1 l'intéresse en tout cas fortement. Concernant son prix, le Rapid pourrait accepter une offre entre 4 et 5 millions d'euros.